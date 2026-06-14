В Гремячинске медведя отпугивают от города холостыми патронами

История с бродящим по улице Гремячинска медведем получила свое продолжение. В городе началась операция по отпугиванию дикого зверя.
Напомним, хищник забрел в пределы населенного пункта, что вынудило администрацию принимать срочные меры. Администрация Губахинского муниципального округа предупредила жителей города Гремячинска в соцсетях об опасности. А чтобы заставить животное покинуть городскую территорию, начался отстрел холостыми патронами.
Операция проводится специалистами совместно с сотрудниками МЧС и полиции.
Администрация округа обратилась к местным жителям с просьбой соблюдать меры предосторожности:
— сохранять спокойствие и не приближаться к месту проведения мероприятий;
— держаться подальше от лесных массивов и окраин населенного пункта;
— держать окна и двери домов закрытыми.
Горожан просят быть максимально осторожными до тех пор, пока хищник не покинет пределы города.