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В Гремячинске медведя отпугивают от города холостыми патронами

Администрация просит местных жителей быть осторожными.

Источник: Комсомольская правда

История с бродящим по улице Гремячинска медведем получила свое продолжение. В городе началась операция по отпугиванию дикого зверя.

Напомним, хищник забрел в пределы населенного пункта, что вынудило администрацию принимать срочные меры. Администрация Губахинского муниципального округа предупредила жителей города Гремячинска в соцсетях об опасности. А чтобы заставить животное покинуть городскую территорию, начался отстрел холостыми патронами.

Операция проводится специалистами совместно с сотрудниками МЧС и полиции.

Администрация округа обратилась к местным жителям с просьбой соблюдать меры предосторожности:

— сохранять спокойствие и не приближаться к месту проведения мероприятий;

— держаться подальше от лесных массивов и окраин населенного пункта;

— держать окна и двери домов закрытыми.

Горожан просят быть максимально осторожными до тех пор, пока хищник не покинет пределы города.

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