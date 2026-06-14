Поджёг замки спичками: в Волгограде поймали юного автоугонщика

В Волгограде оперативники уголовного розыска задержали 16-летнего подростка, который подозревается в серии покушений на автомобили. Юный злоумышленник орудовал в разных районах города: где-то пытался угнать машину, где-то — замести следы с помощью спичек.
Как сообщили в региональном главке МВД, первым в полицию обратился 43-летний житель Тракторозаводского района. Его «ВАЗ-2131» кто-то пытался увести, но довести задуманное до конца не смог. Почти одновременно заявление поступило от 76-летнего волгоградца — неизвестный по той же схеме покушался на «ВАЗ-2107». Обе машины стояли без сигнализации.
Оперативники вычислили подозреваемого — им оказался местный подросток. По словам задержанного, он повреждал личинки замков, пробовал завести авто, а если то реагировало, доставал спички и поджигал испорченные детали — так он рассчитывал уничтожить улики. Кроме того, парень признался в угоне Ford Scorpio в Краснооктябрьском районе. Там ему повезло больше: проник в салон, запустил двигатель и проехал какое-то расстояние, пока не влетел в препятствие. Автомобиль остался с разбитым передним бампером и фарой.
Сейчас возбуждены уголовные дела, решается вопрос о мере пресечения. Полицейские проверяют задержанного на причастность к аналогичным эпизодам в других районах Волгограда.
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