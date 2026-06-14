Поджёг замки спичками: в Волгограде поймали юного автоугонщика

Оперативники вычислили подозреваемого — им оказался местный подросток. По словам задержанного, он повреждал личинки замков, пробовал завести авто, а если то реагировало, доставал спички и поджигал испорченные детали — так он рассчитывал уничтожить улики. Кроме того, парень признался в угоне Ford Scorpio в Краснооктябрьском районе. Там ему повезло больше: проник в салон, запустил двигатель и проехал какое-то расстояние, пока не влетел в препятствие. Автомобиль остался с разбитым передним бампером и фарой.