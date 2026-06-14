В Карелии найдено тело семилетнего мальчика из Петербурга

Мальчика искали с 12 июня. По предварительным данным, семья, в составе которой находились четверо взрослых и двое детей, прибыла на остров Есисаари в акватории Ладожского озера.
Спустя примерно полтора часа родственники заметили отсутствие мальчика. Самостоятельные поиски на территории острова результата не дали, после чего взрослые обратились в экстренные службы.
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