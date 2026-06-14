На трассе Пермь — Екатеринбург из-за ДТП с фурой перекрыли движение

«Информируем всех водителей о полном перекрытии движения для всех видов транспортных средств на 267-м километре автодороги Пермь — Екатеринбург в направлении Перми в Нижнесергинском районе», — говорится в сообщении госавтоинспекции соседнего региона, опубликованном в 13:46.