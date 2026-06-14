На трассе Пермь — Екатеринбург из-за ДТП с фурой перекрыли движение

Движение на трассе Пермь — Екатеринбург оказалось парализованным на полтора часа из-за жёсткого ДТП с перевернувшейся фурой, рассказали в госавтоинспекции Свердловской области.
«Водитель грузовика SANY не учёл дорожные и метеорологические условия, а также выбрал небезопасную скорость движения. Из-за этого он потерял контроль над управлением и допустил опрокидывание транспортного средства. Грузовик полностью перегородил проезжую часть», — пояснили сотрудники ведомства.
Правоохранители добавили, что люди в ДТП не пострадали. На место происшествия прибыли сотрудники Госавтоинспекции.
«Информируем всех водителей о полном перекрытии движения для всех видов транспортных средств на 267-м километре автодороги Пермь — Екатеринбург в направлении Перми в Нижнесергинском районе», — говорится в сообщении госавтоинспекции соседнего региона, опубликованном в 13:46.
Спустя примерно полтора часа, в 15:17, в госавтоинспекции Свердловской области объявили, что движение транспорта по автодороге восстановили в полном объёме.
Ранее сайт perm.aif.ru рассказывал, что 31 мая в страшном ДТП на трассе Пермь — Екатеринбург погибли женщина и трое детей.