Три человека утонули в Нижегородской области в минувшие выходные

В жаркие выходные в Нижегородской области не обошлось без трагедий. 13 июня в Нижегородской области на водоёмах погибли три человека, сообщили в пресс-службе регионального МЧС.
Так, рано утром в Нижнем Новгороде из Оки возле Молитовского моста достали тело 18-летнего парня, который упал с моста. Сейчас идут проверки.
В посёлке Вача в пруду Цимлян утонул 52-летний мужчина. Его тело из воды подняли полицейские.
Еще одна трагедия произошла возле Стригинского моста. Там 68-летний мужчина упал в воду и утонул. Водолазы будут искать его тело.
Также вечером на Силикатном озере в Нижнем Новгороде чуть не погибла 48-летняя женщина. Её вовремя спасли городские спасатели и отвезли в больницу № 33. В Павлове на пруду в парке «40 лет ВЛКСМ» очевидцы спасли 17-летнего подростка. Его доставили в больницу.
В МЧС добавили, что с начала года произошло 32 происшествия на воде. Погибли 22 человека, среди них двое детей.
Ранее сайт pravda-nn.ru сообщал, что СК России затребовал доклад о результатах расследования гибели подростка на озере в Дальнеконстантиновском районе.