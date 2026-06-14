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Три человека утонули в Нижегородской области в минувшие выходные

С начала года в регионе произошло 32 происшествия на воде.

Источник: Нижегородская правда

В жаркие выходные в Нижегородской области не обошлось без трагедий. 13 июня в Нижегородской области на водоёмах погибли три человека, сообщили в пресс-службе регионального МЧС.

Так, рано утром в Нижнем Новгороде из Оки возле Молитовского моста достали тело 18-летнего парня, который упал с моста. Сейчас идут проверки.

В посёлке Вача в пруду Цимлян утонул 52-летний мужчина. Его тело из воды подняли полицейские.

Еще одна трагедия произошла возле Стригинского моста. Там 68-летний мужчина упал в воду и утонул. Водолазы будут искать его тело.

Также вечером на Силикатном озере в Нижнем Новгороде чуть не погибла 48-летняя женщина. Её вовремя спасли городские спасатели и отвезли в больницу № 33. В Павлове на пруду в парке «40 лет ВЛКСМ» очевидцы спасли 17-летнего подростка. Его доставили в больницу.

В МЧС добавили, что с начала года произошло 32 происшествия на воде. Погибли 22 человека, среди них двое детей.

Ранее сайт pravda-nn.ru сообщал, что СК России затребовал доклад о результатах расследования гибели подростка на озере в Дальнеконстантиновском районе.

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