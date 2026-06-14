В Ленинградской области один человек погиб в ДТП со сбитым лосем

С. -ПЕТЕРБУРГ, 14 июн — РИА Новости. Водитель, сбивший лося в Ленинградской области и вышедший после этого из автомобиля, погиб под колесами собственной иномарки, когда в нее врезалась другая машина, водитель и пассажир которой при этом получили травмы, сообщила пресс-служба регионального главка МВД РФ.