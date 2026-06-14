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В Ленинградской области один человек погиб в ДТП со сбитым лосем

С. -ПЕТЕРБУРГ, 14 июн — РИА Новости. Водитель, сбивший лося в Ленинградской области и вышедший после этого из автомобиля, погиб под колесами собственной иномарки, когда в нее врезалась другая машина, водитель и пассажир которой при этом получили травмы, сообщила пресс-служба регионального главка МВД РФ.

Источник: РИА Новости

Согласно сообщению в Telegram-канале ведомства, в субботу ночью на 144-м километре трассы «Кола» сбивший лося водитель Renault Duster вышел из автомобиля, не выставив знак аварийной остановки.

«В это время водитель автомобиля Haval совершил наезд сначала на ранее сбитого лося, а затем на аварийно остановившийся автомобиль Renault Duster с последующим наездом данного автомобиля на его водителя», — рассказали в ГУМВД.

Как отмечается, в результате ДТП 74-летний водитель Renault скончался на месте происшествия, водитель и пассажир Haval в состоянии средней тяжести госпитализированы.

Решается вопрос о возбуждении уголовного дела, добавили в пресс-службе.