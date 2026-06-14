В Ленинградской области один человек погиб в ДТП со сбитым лосем

Согласно сообщению в Telegram-канале ведомства, в субботу ночью на 144-м километре трассы «Кола» сбивший лося водитель Renault Duster вышел из автомобиля, не выставив знак аварийной остановки.
«В это время водитель автомобиля Haval совершил наезд сначала на ранее сбитого лося, а затем на аварийно остановившийся автомобиль Renault Duster с последующим наездом данного автомобиля на его водителя», — рассказали в ГУМВД.
Как отмечается, в результате ДТП 74-летний водитель Renault скончался на месте происшествия, водитель и пассажир Haval в состоянии средней тяжести госпитализированы.
Решается вопрос о возбуждении уголовного дела, добавили в пресс-службе.