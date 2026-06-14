ВСУ атаковали больницу в Херсонской области

Как уточнил глава региона, повреждения зафиксированы также в ряде других населенных пунктов. Речь идет о жилых домах в Любимовке, Новой Маячке и Новониколаевке, административном здании Гладковского сельсовета, а также о неэксплуатируемом здании детского сада в Голой Пристани.