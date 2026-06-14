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ВСУ атаковали больницу в Херсонской области

Губернатор Херсонской области Владимир Сальдо сообщил об ударе Вооруженных сил Украины по Горностаевской больнице. В результате инцидента повреждены два автомобиля скорой помощи.

Источник: Канал Владимира Сальдо в "Максе"

«Киевский режим нанес террористический удар по Горностаевской больнице. Складское помещение и два автомобиля скорой помощи получили повреждения», — написал он в «Максе».

Как уточнил глава региона, повреждения зафиксированы также в ряде других населенных пунктов. Речь идет о жилых домах в Любимовке, Новой Маячке и Новониколаевке, административном здании Гладковского сельсовета, а также о неэксплуатируемом здании детского сада в Голой Пристани.

«Также враг обстрелял Великую Лепетиху, Дмитровку, Каирку, Каховку, Молочное, Новотроицкое, Раденск, Раздольное и Таврийск», — добавил он.