За сутки в Ростовской области ликвидировано шесть пожаров

13 июня службы экстренного реагирования Ростовской области работали в усиленном режиме. По информации регионального управления МЧС, за прошедшие сутки в регионе произошло шесть возгораний. Все они имели техногенное происхождение, и, к счастью, обошлось без жертв и пострадавших.
Помимо пожаров, спасатели трижды выезжали на места дорожно-транспортных происшествий.
Не обошлось и без трагедий на воде — зафиксирован один случай гибели человека.
Как отметили в ведомстве, для реагирования на все вызовы было мобилизовано 132 сотрудника и задействовано 33 единицы спецтехники.
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