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В Шушенском у местного жителя украли электровелосипед

Украденный электровелосипед нашли и вернули, похититель задержан.

В Шушенском полицейские вернули украденный электровелосипед хозяину. Об этом сообщили в МВД по Красноярскому краю.

В дежурную часть обратился житель посёлка Синеборск 1988 года рождения. У него похитили электровелосипед Yamada стоимостью 31 тысячу рублей.

Сотрудники уголовного розыска задержали подозреваемого 1983 года рождения. В отношении него возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 158 УК РФ «Кража», мужчина задержан. Похищенный велосипед возвращён владельцу.

Ранее житель Красноярска украл из магазина энергетики на 4,5 тысячи рублей.