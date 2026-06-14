В Шушенском у местного жителя украли электровелосипед

В Шушенском полицейские вернули украденный электровелосипед хозяину. Об этом сообщили в МВД по Красноярскому краю.
В дежурную часть обратился житель посёлка Синеборск 1988 года рождения. У него похитили электровелосипед Yamada стоимостью 31 тысячу рублей.
Сотрудники уголовного розыска задержали подозреваемого 1983 года рождения. В отношении него возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 158 УК РФ «Кража», мужчина задержан. Похищенный велосипед возвращён владельцу.
Ранее житель Красноярска украл из магазина энергетики на 4,5 тысячи рублей.