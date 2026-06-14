Подросток-угонщик из Волгограда поджигал машины

В Волгограде задержали подростка, которого подозревают в серии попыток угона автомобилей и одном преступлении. 16-летний житель, как сообщает сайт volgograd.kp.ru с ссылкой на полицию региона, пытался завладеть чужими машинами, а после неудач — поджигал их, чтобы скрыть следы.