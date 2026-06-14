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Подросток-угонщик из Волгограда поджигал машины

16-летний житель пытался угнать несколько машин, а одну разбил и поджег, чтобы скрыть следы своих преступлений.

Источник: Комсомольская правда

В Волгограде задержали подростка, которого подозревают в серии попыток угона автомобилей и одном преступлении. 16-летний житель, как сообщает сайт volgograd.kp.ru с ссылкой на полицию региона, пытался завладеть чужими машинами, а после неудач — поджигал их, чтобы скрыть следы.

Накануне в полицию обратились двое волгоградцев, они заявили об угонах. Злоумышленником оказался 16-летний подросток. Он рассказал, что сначала повреждал личинки замков автомобилей, пытаясь их завести. Если это не получалось, фигурант с помощью спичек поджигал поврежденные элементы, рассчитывая таким образом уничтожить улики.

Кроме того, несовершеннолетний признался в угоне автомобиля «Форд Скорпио» в Краснооктябрьском районе. Он сам проник в салон машины, завел двигатель и поехал. Однако, проехав небольшое расстояние, врезался в препятствие.

По всем этим фактам уже возбудили уголовные дела.