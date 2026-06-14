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Подросток утонул в Лисках Воронежской области: возбуждено уголовное дело

ЧП на озере произошло в области 12 июня. Следователи задержали индивидуального предпринимателя по статье об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности, повлекших по неосторожности смерть человека.

Источник: АиФ Воронеж

Возбуждено уголовное дело по факту гибели 17-летнего юноши на озере в Лисках Воронежской области, сообщает пресс-служба СУ СК по региону.

По данным следствия, инцидент произошёл днём 12 июня, когда подросток вместе со своими приятелями отдыхал на пляже. Компания молодых людей арендовала катамаран у бизнесмена, отплыла от берега и начала прыгать в воду. В какой-то момент юноша начал тонуть. Отдыхавшие вытащили его из воды, но прибывшие медики не смогли спасти парня.

Предварительно установлено, что в учредительных документах предпринимателя не был предусмотрен вид деятельности по прокату катамаранов. Кроме того, подросткам не выдали спасательные жилеты.

Владелицу бизнеса задержали по подозрению в совершении преступления, предусмотренного п. «в» ч. 2 ст. 238 УК РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности, повлёкших по неосторожности смерть человека). Следствие намерено ходатайствовать перед судом о заключении подозреваемой под стражу.

В настоящее время следователи осмотрели место ЧП, допросили свидетелей, изъяли записи с камер видеонаблюдения и документы ИП. Расследование продолжается.