Подросток утонул в Лисках Воронежской области: возбуждено уголовное дело

Возбуждено уголовное дело по факту гибели 17-летнего юноши на озере в Лисках Воронежской области, сообщает пресс-служба СУ СК по региону.
По данным следствия, инцидент произошёл днём 12 июня, когда подросток вместе со своими приятелями отдыхал на пляже. Компания молодых людей арендовала катамаран у бизнесмена, отплыла от берега и начала прыгать в воду. В какой-то момент юноша начал тонуть. Отдыхавшие вытащили его из воды, но прибывшие медики не смогли спасти парня.
Предварительно установлено, что в учредительных документах предпринимателя не был предусмотрен вид деятельности по прокату катамаранов. Кроме того, подросткам не выдали спасательные жилеты.
Владелицу бизнеса задержали по подозрению в совершении преступления, предусмотренного п. «в» ч. 2 ст. 238 УК РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности, повлёкших по неосторожности смерть человека). Следствие намерено ходатайствовать перед судом о заключении подозреваемой под стражу.
В настоящее время следователи осмотрели место ЧП, допросили свидетелей, изъяли записи с камер видеонаблюдения и документы ИП. Расследование продолжается.