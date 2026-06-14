Подросток утонул в Лисках Воронежской области: возбуждено уголовное дело

По данным следствия, инцидент произошёл днём 12 июня, когда подросток вместе со своими приятелями отдыхал на пляже. Компания молодых людей арендовала катамаран у бизнесмена, отплыла от берега и начала прыгать в воду. В какой-то момент юноша начал тонуть. Отдыхавшие вытащили его из воды, но прибывшие медики не смогли спасти парня.