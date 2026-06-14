В садовом товариществе в Калининграде сгорел дом, есть пострадавший

В Калининграде в садовом товариществе «Ромашка» в Центральном районе горел жилой дом. В результате пожара имеется пострадавший. О случившемся в ночь на воскресенье, 14 июня, сообщает областное МЧС.
Возгорание произошло около 02.19. В частном двухэтажном кирпичном доме на первом этаже выгорело помещение парной.
Причину случившегося устанавливают.
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