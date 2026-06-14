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В Нижнем Новгороде спасли пассажиров с тонущего катера

Благодаря их быстрой и слаженной работе с катера удалось спасти двух человек — они не пострадали.

Источник: Нижегородская правда

История со счастливым концом произошла в жаркие выходные в Нижнем Новгороде. Как рассказали в пресс-службе мэрии, сегодня, 14 июня, в экстренные службы поступил звонок о тонущим катере. ЧП произошло на Оке, рядом с Молитовским мостом.

На место быстро выехали спасатели МЧС, сотрудники госинспекции по маломерным судам и аварийно-спасательные службы города и области.

Благодаря их быстрой и слаженной работе с катера удалось спасти двух человек — они не пострадали. Сейчас специалисты занимаются тем, чтобы судно снова могло продолжить движение.

Ранее сайт pravda-nn.ru сообщал, что в Шахунье начальник караула отдела охраны ИК-12 капитан внутренней службы Алексей Волков спас тонувшую девочку.

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