В Нижнем Новгороде спасли пассажиров с тонущего катера

История со счастливым концом произошла в жаркие выходные в Нижнем Новгороде. Как рассказали в пресс-службе мэрии, сегодня, 14 июня, в экстренные службы поступил звонок о тонущим катере. ЧП произошло на Оке, рядом с Молитовским мостом.
На место быстро выехали спасатели МЧС, сотрудники госинспекции по маломерным судам и аварийно-спасательные службы города и области.
Благодаря их быстрой и слаженной работе с катера удалось спасти двух человек — они не пострадали. Сейчас специалисты занимаются тем, чтобы судно снова могло продолжить движение.
Ранее сайт pravda-nn.ru сообщал, что в Шахунье начальник караула отдела охраны ИК-12 капитан внутренней службы Алексей Волков спас тонувшую девочку.