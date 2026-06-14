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Жительницу Урала задержали за прикуривание сигареты от Вечного огня

ЕКАТЕРИНБУРГ, 14 июн — РИА Новости. Жительницу Нижнего Тагила Свердловской области подозревают в осквернении Вечного огня, от которого она прикурила сигарету, выпив до этого несколько банок пива, сообщила пресс-служба регионального управления СК РФ.

Источник: РИА Новости

«По версии следствия, 12 июня подозреваемая, находясь на постаменте символа воинской славы — Вечного огня — входящего в состав мемориального комплекса “Аллея Славы” в Нижнем Тагиле, в присутствии других граждан, использовала пламя Вечного огня для поджога сигареты», — говорится в сообщении.

Уточняется, что против 39-летней местной жительницы возбуждено уголовное дело об осквернении мемориальных сооружений, ее задержали.

«Задержана женщина была сотрудниками уголовного розыска отдела полиции № 17 Нижнего Тагила. В беседе с сыщиками пояснила, что до того, как совершить этот кощунственный акт, она выпила две банки крепкого пива. После задержания гражданка передана нашим коллегам из регионального СКР», — рассказал журналистам руководитель пресс-службы свердловского главка МВД Валерий Горелых.

СК