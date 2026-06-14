Жительницу Урала задержали за прикуривание сигареты от Вечного огня

«Задержана женщина была сотрудниками уголовного розыска отдела полиции № 17 Нижнего Тагила. В беседе с сыщиками пояснила, что до того, как совершить этот кощунственный акт, она выпила две банки крепкого пива. После задержания гражданка передана нашим коллегам из регионального СКР», — рассказал журналистам руководитель пресс-службы свердловского главка МВД Валерий Горелых.