В Ростове горел частный дом из-за забытой свечи

В донской столице, в одном из домов на Педагогическом переулке, произошел пожар.
Причиной ЧП стала беспечность: хозяин жилья оставил горящую свечу без присмотра. Капли раскаленного воска попали на предметы интерьера, что спровоцировало возгорание.
В региональном МЧС уточнили, что пламя охватило площадь в 40 квадратных метров. На место вызова оперативно прибыли 12 огнеборцев и три пожарные машины. Благодаря слаженным действиям спасателей с огнем удалось справиться, обошлось без пострадавших.
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