В полиции рассказали о ДТП с мотоциклистом, влетевшим в «Газель» в Прикамье

Сотрудники полиции рассказали сайту perm.aif.ru подробности ДТП с мотоциклистом, влетевшим в «Газель» на трассе вблизи Березников в Пермском крае.
О том, что в на трассе недалеко от Березников мотоцикл столкнулся с «Газелью», в канале «Березники 59» в MAX сообщили очевидцы.
На кадрах, опубликованных подписчиками канала, — лежащий на спине на правой полосе дороги мужчина. Над ним склонились медики. Вблизи виден упавший на асфальт мотоцикл. Рядом — машина скорой помощи и практически съехавшая на обочину дороги «Газель».
В пресс-службе ГУ МВД по Пермскому краю сайту perm.aif.ru пояснили, что авария произошла ещё 12 июня.
«Предварительно пострадали два человека», — уточнили правоохранители, пообещав сообщить подробности случившегося позднее.
Ранее сайт perm.aif.ru сообщал, что 14 июня из-за ДТП с фурой перекрыли движение на трассе «Пермь-Екатеринбург».