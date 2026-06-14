Глава СК взял на контроль дело о гибели ростовского подростка, приехавшего к дедушке

Глава Следственного комитета России Александр Бастрыкин взял под личный контроль расследование уголовного дела по факту смерти подростка в Ростовской области. Поводом для этого стал сюжет, вышедший в эфире федерального телеканала, в котором близкие парня выразили недоверие официальной версии следствия.