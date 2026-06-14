Прокуратура Кубани контролирует обстановку с паводками в регионе

По информации пресс-службы прокуратуры Краснодарского края, Крымская межрайонная прокуратура и работники иных территориальных прокуратур дают оценку фактической обстановки, состояния дамб и защитных сооружений. Также сотрудники правоохранительных органов проводят мониторинг готовности сил и средств к оперативному реагированию на случай возникновения ЧС.