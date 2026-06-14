Ночная ссора под Волгоградом закончилась стрельбой и больницей

В полиции уточнили, что на месте работает следственно-оперативная группа, начата проверка. По предварительным данным правоохранителей, двум мужчинам не дала спокойно спать бытовая ссора, и конфликт усугубило алкогольное опьянение пострадавшего. Кто именно нажал на спуск и что стало поводом для выстрела — сейчас выясняется.