Ночная ссора под Волгоградом закончилась стрельбой и больницей

В Светлоярском районе Волгоградской области ночью 14 июня прозвучали выстрелы. Всё случилось в селе Червленое — местного жителя с огнестрельной раной доставили в больницу № 15 Красноармейского района.
О происшествии первыми рассказали читатели V1.RU. По словам очевидцев, после инцидента в населённый пункт стянулись полицейские, обстоятельства пока неясны. На запрос издания в региональном главке МВД оперативно подтвердили: в медучреждение действительно поступил раненый. Медики констатировали огнестрельное ранение, предположительно, из травматического оружия.
В полиции уточнили, что на месте работает следственно-оперативная группа, начата проверка. По предварительным данным правоохранителей, двум мужчинам не дала спокойно спать бытовая ссора, и конфликт усугубило алкогольное опьянение пострадавшего. Кто именно нажал на спуск и что стало поводом для выстрела — сейчас выясняется.
Попытки журналистов связаться с главой Червленского сельского поселения Александром Хабаровым не увенчались успехом — на неоднократные звонки и сообщение он не ответил.
Ранее сообщалось о жёсткой посадке самолёта в Волгоградской области.