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Станция метро «Пионерская» остановила работу из-за вещей пассажира в эскалаторе

Ограничения на вход сняли менее чем через полчаса.

Источник: Комсомольская правда

Станция метро «Пионерская» днем 14 июня временно работала только на выход из-за внеплановой остановки эскалатора. Вход для пассажиров был ограничен с 14:15.

Причиной сбоя стало попадание личных вещей пассажира в механизм эскалатора. На станцию направили аварийно-восстановительные службы метрополитена для устранения неисправности.

— В 14:37 станция «Пионерская» работает в обычном режиме, — сообщили в пресс-службе петербургского метрополитена.

После спасательной операции все были целы. Во время ограничений пассажирам рекомендовали пользоваться наземным транспортом. После завершения работ станция возобновила обслуживание пассажиров в штатном режиме.

Ранее сообщалось о новом этапе строительства станции метро «Каменка» в Приморском районе Петербурга. Сейчас специалисты разрабатывают грунт внутри ограждающей конструкции для сооружения верхней плиты покрытия станции.