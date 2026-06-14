Пять человек пострадали при столкновении легковых и грузовика под Самарой

Инцидент произошёл около 10:40 на 1073 км федеральной трассы М-5 «Урал». Водитель автомобиля Geely Monjaro выехал на встречную полосу там. где это запрещено и столкнулся с полуприцепом КАМАЗ. Затем его автомобиль отбросило ещё и на внедорожник Great Wall. По данным ГУ МВД по Самарской области, с места происшествия госпитализированы врачами скорой помощи оба водителя внедорожников, пассажир Geely Monjaro, пассажирка Great Wall и мальчик 2011 года рождения, также ехавший в Great Wall.