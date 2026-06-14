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Пять человек пострадали при столкновении легковых и грузовика под Самарой

Среди раненых есть ребёнок.

Источник: ГУ МВД по Самарской области

В Сергиевском районе Самарской области 14 июня 2026 года случилось серьёзное дорожное происшествие с участием двух легковых машин и грузовика. Пострадали пять человек, один из которых — несовершеннолетний.

Инцидент произошёл около 10:40 на 1073 км федеральной трассы М-5 «Урал». Водитель автомобиля Geely Monjaro выехал на встречную полосу там. где это запрещено и столкнулся с полуприцепом КАМАЗ. Затем его автомобиль отбросило ещё и на внедорожник Great Wall. По данным ГУ МВД по Самарской области, с места происшествия госпитализированы врачами скорой помощи оба водителя внедорожников, пассажир Geely Monjaro, пассажирка Great Wall и мальчик 2011 года рождения, также ехавший в Great Wall.