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ВСУ атаковали Брянскую область: погибла женщина

В деревне Сагутьево Трубчевского района Брянской области произошла атака беспилотника ВСУ.

Источник: РИА "Новости"

Мирная жительница погибла в результате атаки беспилотного летательного аппарата Вооруженных сил Украины (ВСУ) в деревне Сагутьево Брянской области. Еще двое мужчин получили ранения, о чем сообщил врио губернатора региона Егор Ковальчук в своем Telegram-канале.

«ВСУ атаковали с помощью БПЛА самолетного типа деревню Сагутьево Трубчевского района. В результате удара погибла мирная жительница. Двое мужчин получили ранения. Пострадавшим оперативно оказана необходимая медицинская помощь», — написал он.

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