Бастрыкин взял на контроль дело о смерти подростка в Ростовской области

Напомним, что уголовное дело по ст. 109 УК РФ было возбуждено после смерти подростка, который минувшим летом скончался в гараже деда. Официальная версия — отравление парами топлива, однако родители погибшего не согласны с выводами следствия и настаивают на причастности третьих лиц.