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Бастрыкин взял на контроль дело о смерти подростка в Ростовской области

Официальная версия — отравление парами топлива.

Председатель Следственного комитета РФ взял на контроль расследование гибели несовершеннолетнего в Ростовской области.

Александр Бастрыкин потребовал от и.о. руководителя регионального СУ СК С. Ю. Ковалева предоставить подробный доклад о ходе следствия.

Напомним, что уголовное дело по ст. 109 УК РФ было возбуждено после смерти подростка, который минувшим летом скончался в гараже деда. Официальная версия — отравление парами топлива, однако родители погибшего не согласны с выводами следствия и настаивают на причастности третьих лиц.