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Жители Калининградской области пожаловались на отключение электроэнергии

Из-за отсутствия электроснабжения было приостановлено движение трамваев.

В Калининградской области днём 14 июня произошли перебои в электроснабжении. Об этом «Новому Калининграду» сообщили жители региона.

В частности, об отключении электричества сообщили жители проспекта Мира, острова Октябрьского, улиц Камской и Дзержинского в Калининграде.

В Центре организации движения и пассажирских перевозок сообщили, что из-за отсутствия электроснабжения было приостановлено движение трамваев.

Как сообщила «Новому Калининграду» руководитель пресс-службы ТЭЦ-2 Наталья Орехова, «в результате срабатывания противоаварийной автоматики отключилась часть оборудования на ТЭЦ-2». «Нагрузка была перераспределена на другие станции Калининградской генерации. Сейчас дефицита мощности в регионе нет. Сетевая организация занимается подключением потребителей», — добавила она.

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