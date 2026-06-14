Жители Калининградской области пожаловались на отключение электроэнергии

В Калининградской области днём 14 июня произошли перебои в электроснабжении. Об этом «Новому Калининграду» сообщили жители региона.
В частности, об отключении электричества сообщили жители проспекта Мира, острова Октябрьского, улиц Камской и Дзержинского в Калининграде.
В Центре организации движения и пассажирских перевозок сообщили, что из-за отсутствия электроснабжения было приостановлено движение трамваев.
Как сообщила «Новому Калининграду» руководитель пресс-службы ТЭЦ-2 Наталья Орехова, «в результате срабатывания противоаварийной автоматики отключилась часть оборудования на ТЭЦ-2». «Нагрузка была перераспределена на другие станции Калининградской генерации. Сейчас дефицита мощности в регионе нет. Сетевая организация занимается подключением потребителей», — добавила она.