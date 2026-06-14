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Бастрыкин взял под личный контроль дело об избиении подростка под Самарой

Взрослый мужчина избил ребёнка в селе Чубовка ещё в августе 2025 года, но так и не был наказан.

Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин отреагировал на обращение, поступившее в его приёмную из самарского села Чубовка. Заявители просили обратить внимание на инцидент, случившийся ещё в августе 2025 года, но так и не получивший правовых последствий. Мужчина спровоцировал конфликт с подростком, избил его. Несовершеннолетнему потребовалось лечение и долгая реабилитация. Заявление на него поступило в органы внутренних дел, но долгое время оставалось без движения.

В СУ СК России по Самарской области после распоряжения начальника инициировали вопрос о передаче материалов процессуальной проверки из МВД в Следком. Александр Бастрыкин поручил руководителю СУ СК России по Самарской области Павлу Олейнику доложить о принятом надзорным органом решении.

«Исполнение поручения поставлено на контроль в центральном аппарате ведомства», — отметили в СК.

Ранее Александр Бастрыкин потребовал доклад о расследовании уголовного дела, заведённого из-за нападения на ветерана СВО в Самаре.

СК