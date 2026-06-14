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У побережья Омана затонуло индийское судно

НЬЮ-ДЕЛИ, 14 июня. /ТАСС/. Индийское механизированное парусное судно (MSV) Virat 1, на борту которого находились 14 граждан Индии, затонуло у побережья Омана из-за механической неисправности. Об этом сообщил журналистам индийский правительственный источник.

Источник: Reuters

Как сообщило посольство Индии в Маскате, на месте ЧП проходит спасательная операция. Одиннадцать моряков спасены. Продолжается поиск остальных индийцев.

За последние две недели это уже не первый инцидент с индийскими судами в регионе. 8 июня береговая охрана республики объявила о спасении 24 индийских членов экипажа танкера под флагом Палау, который подвергся ракетной атаке у побережья Омана. 9 июня танкер Settebello, также шедший под флагом Палау, с 24 индийскими моряками на борту был атакован ВС США в Оманском заливе. 21 члена экипажа удалось спасти, 3 погибли.

11 июня стало известно об атаке на коммерческое судно MT Jalveer под флагом Гвинеи. На борту возник пожар. Все 20 индийских членов экипажа спасены.

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