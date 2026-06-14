У побережья Омана затонуло индийское судно

За последние две недели это уже не первый инцидент с индийскими судами в регионе. 8 июня береговая охрана республики объявила о спасении 24 индийских членов экипажа танкера под флагом Палау, который подвергся ракетной атаке у побережья Омана. 9 июня танкер Settebello, также шедший под флагом Палау, с 24 индийскими моряками на борту был атакован ВС США в Оманском заливе. 21 члена экипажа удалось спасти, 3 погибли.