Один человек ранен в результате стрельбы под Волгоградом

Сегодня, 14 июня, в ночной стрельбе ранение получил житель Волгоградской области. В ГУ МВД России по региону уточнили, что происшествие случилось в селе Червленое Светлоярского района.
По предварительным данным, в ходе конфликта, который произошел между двумя мужчинами, один из них получил ранение, предположительно из травматического оружия. Пострадавшего доставили в клиническую больницу скорой медицинской помощи № 15 Красноармейского района Волгограда.
Причины произошедшего, а также все участники конфликта устанавливаются. По факту случившегося проводится проверка.
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