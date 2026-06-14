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В Воронежской области в 29 районах объявили высокий класс пожарной опасности

Из-за сухой погоды в большинстве муниципальных образований установлен IV класс опасности.

Источник: Комсомольская правда

Уже в 29 районах Воронежской области объявили высокий уровень пожарной опасности. Об этом 14 июня сообщили в региональном управлении МЧС.

Из-за сухой погоды в большинстве муниципальных образований установлен IV класс опасности. Еще в 6 районах сохраняется средний, III уровень риска, а на остальной территории ситуация остается спокойной (I-II класс). По прогнозам синоптиков, в ближайшие сутки высокий уровень опасности в регионе сохранится, местами ожидаются I-III классы.

Напомним, всего пару дней назад число районов с IV (средним) классом пожарной опасности достигало 19-ти. 9 июня высокий уровень опасности ландшафтных возгораний зафиксировали в Нововоронеже и еще 12 районах — Острогожском, Каменском, Бобровском, Богучарском, Верхнемамонском, Кантемировском, Петропавловском, Россошанском, Каширском, Лискинском, Таловском и Новохоперском. А 10 июня добавились еще шесть муниципалитетов.

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