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В Самарской области изъяли корову с положительным тестом на бруцеллез

САРАТОВ, 14 июн — РИА Новости. Одна корова была изъята в Хворостянском районе Самарской области в связи с положительным тестом на бруцеллез, сообщил министр сельского хозяйства и продовольствия региона Алексей Попов.

Источник: РИА Новости

Ранее комитет ветеринарии региона объявил карантин из-за случая бруцеллеза крупного рогатого скота в Хворостянском районе Самарской области. В селе Новокуровка и соседних населенных пунктах ввели ограничения.

«В рамках противоэпизоотических мероприятий было произведено изъятие животного, давшего положительную реакцию на заболевание (одна корова). В настоящее время в животноводческом помещении, в котором содержался скот, проводится дезинфекция», — говорится в комментарии министра, который опубликовало областное правительство в канале на платформе «Макс».

Он добавил, что угроза распространения заболевания снята, очаг локализован, но пока действуют карантинные меры. Ранее в этом же муниципальном районе был выявлен бруцеллез у трех голов крупного рогатого скота.