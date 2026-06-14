В Самарской области изъяли корову с положительным тестом на бруцеллез

«В рамках противоэпизоотических мероприятий было произведено изъятие животного, давшего положительную реакцию на заболевание (одна корова). В настоящее время в животноводческом помещении, в котором содержался скот, проводится дезинфекция», — говорится в комментарии министра, который опубликовало областное правительство в канале на платформе «Макс».