В Зеленоградске «Хендэ» сбил электросамокат с двумя подростками

В Зеленоградске в субботу, 13 июня, произошло ДТП с участием электросамоката и автомобиля «Хендэ», в котором пострадали два подростка. О том, что авария произошла около 18:45 на улице Заречной в районе дома 5, сообщает пресс-служба УГИБДД по Калининградской области.
«В результате дорожно-транспортного происшествия пользователь (2011 года рождения) и пассажирка (2011 года рождения) СИМ получили телесные повреждения. Сотрудниками Госавтоинспекции проводятся необходимые процессуальные мероприятия. Устанавливаются все обстоятельства и причины произошедшего», — пояснили в пресс-службе ведомства, приложив фото места происшествия.
Региональная Госавтоинспекция также призывает родителей усилить контроль за использованием детьми средств индивидуальной мобильности.
«Управление СИМ требует особой внимательности, а перевозка пассажиров на таких устройствах, как правило, запрещена Правилами дорожного движения», — добавили в пресс-службе.