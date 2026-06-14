В Зеленоградске «Хендэ» сбил электросамокат с двумя подростками

В Зеленоградске в субботу, 13 июня, произошло ДТП с участием электросамоката и автомобиля «Хендэ», в котором пострадали два подростка. О том, что авария произошла около 18:45 на улице Заречной в районе дома 5, сообщает пресс-служба УГИБДД по Калининградской области.