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Угонщики оказали сопротивление челябинской полиции при задержании

Угонщики оказали сопротивление челябинской полиции при задержании, сообщили в ГАИ города.

Источник: Госавтоинспекция Челябинска

Экипаж ДПС, который патрулировал улицы в Ленинском районе, заметил машину, на которую поступила ориентировка. На требование остановиться водитель и не подумал реагировать и попытался скрыться. Машину остановили около дома № 58 на Копейском шоссе. За рулем был 24-летний мужчина — также в автомобиле был 25-летний пассажир.

Оба оказали сопротивление сотрудникам полиции при задержании. Оказалось, что на водителя, который был пьян, ранее уже составляли 17 протоколов — в том числе, за вождение в пьяном виде и управление без прав.