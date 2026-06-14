Угонщики оказали сопротивление челябинской полиции при задержании

Экипаж ДПС, который патрулировал улицы в Ленинском районе, заметил машину, на которую поступила ориентировка. На требование остановиться водитель и не подумал реагировать и попытался скрыться. Машину остановили около дома № 58 на Копейском шоссе. За рулем был 24-летний мужчина — также в автомобиле был 25-летний пассажир.