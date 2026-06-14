В Петербурге арестовали компанию подростков за избиение людей

В итоге суд заключил под стражу до 9 августа подростка 2009 года рождения. Отбывать двухмесячный домашний арест будут еще два подростка 2009 года рождения и один 2011-го. Большинство молодых людей возражали против ареста, но суд счел доводы следствия убедительными.