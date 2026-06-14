В воронежском ЖК «Озерки» мальчик получил травмы со швами на аварийной детской площадке

— Они мне ответили, что она давно аварийная и что они всех предупреждали, но у многих дети гуляют сами. Как им донести: если она аварийная, потенциально опасна — ей надо заниматься, а они только деньги гребут, — рассказывает мать. — Я вчера чуть сознание не потеряла от увиденного, меня только сегодня отпустило.