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Американский минивэн дотла сгорел на трассе под Волгоградом

Сегодня, 14 июня, в Городищенском районе при въезде в Волгоград пожарные тушили.

Сегодня, 14 июня, в Городищенском районе при въезде в Волгоград пожарные тушили объятый огнем автомобиль. Проезжающие мимо автомобилисты сняли полыхающую иномарку на видео. По предварительным данным, горел американский минивэн Dodge Caravan.

В ГУ МЧС России по региону уточнили, что сообщение о пожаре поступило на пульт диспетчера пожарно-спасательной службы в 16:43 мск.

— На 957-м километре трассы Р-22 горел автомобиль на площади 10 кв м. Подразделения 65-й ПСЧ ликвидировали горение в 16:55. Погибших и пострадавших нет, — рассказали в ведомстве.

Причины возгорания уточняются.

Видео: канал «Волгоград» / МАКС.

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