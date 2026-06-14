Американский минивэн дотла сгорел на трассе под Волгоградом

Сегодня, 14 июня, в Городищенском районе при въезде в Волгоград пожарные тушили объятый огнем автомобиль. Проезжающие мимо автомобилисты сняли полыхающую иномарку на видео. По предварительным данным, горел американский минивэн Dodge Caravan.
В ГУ МЧС России по региону уточнили, что сообщение о пожаре поступило на пульт диспетчера пожарно-спасательной службы в 16:43 мск.
— На 957-м километре трассы Р-22 горел автомобиль на площади 10 кв м. Подразделения 65-й ПСЧ ликвидировали горение в 16:55. Погибших и пострадавших нет, — рассказали в ведомстве.
Причины возгорания уточняются.
Видео: канал «Волгоград» / МАКС.
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