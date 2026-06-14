В Калининграде движение трамваев встало на три часа

В Калининграде из-за аварии на ТЭЦ-2 три часа не ходили трамваи. В воскресенье, 14 июня, в 14:42 в Центре организации движения и пассажирских перевозок сообщили, что «в связи отключением электроэнергии в районе площади Победы движение трамваев маршрутов № 3 и № 5 временно приостановлено». О том, что трамвайное движение полностью восстановлено, в телеграм-канале ЦОДиПП написали только в 17:52. Ранее в пресс-службе правительства со ссылкой на министерство развития инфраструктуры журналистам сообщили, что все потребители запитаны.