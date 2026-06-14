Мошенники прописали в квартире екатеринбурженки почти 60 человек

49-летняя Жанна узнала случайно, что в ее двухкомнатной квартире проживает огромное количество человек. Женщина несколько раз блокировала доступ, меняла пароли и даже паспорт. Однако число «незваных гостей» уже выросло до 57 человек. Часть из них обратилась в уральское подразделение Пенсионного фонда для того, чтобы оформить пособия на 85 детей, пишет BAZA.