В ДТП с питбайком, влетевшим в «Газель» в Прикамье, пострадали подростки

Подростки пострадали в жёстком ДТП с питбайком, влетевшим в «Газель» на трассе Пермь-Березники в Пермском крае, рассказали сайту perm.aif.ru в региональном ГУ МВД.
О том, что 14 июня на трассе недалеко от Березников питбайк столкнулся с «Газелью», в канале «Березники 59» в MAX сообщили очевидцы. На кадрах, опубликованных подписчиками канала, — лежащий на спине на правой полосе дороги молодой человек. Над ним склонились медики. Вблизи виден упавший на асфальт питбайк. Рядом — машина скорой помощи и практически съехавшая на обочину дороги «Газель».
«За рулём питабайка находился подросток. Пассажир тоже был несовершеннолетним. Молодые люди выезжали с прилегающей территории и решили пересечь автостраду. В итоге, питбайк столкнулся с Газелью. Подростки получили травмы различной степени тяжести. Обоих доставили в больницу. По факту автоварии проводится проверка, устанавливаются все обстоятельства случившегося», — пояснили сайту perm.aif.ru в пресс-службе ведомства.
Специалисты прокуратуры Березников добавили, что контролируют установление обстоятельств ДТП с участием несовершеннолетних.
«При наличии основании будет решен вопрос о принятии мер прокурорского реагирования», — уточнили в надзорном органе.
Ранее сайт perm.aif.ru рассказывал, что в этот же день, 14 июня, из-за ДТП с фурой перекрыли движение на трассе Пермь — Екатеринбург.