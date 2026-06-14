В ДТП с питбайком, влетевшим в «Газель» в Прикамье, пострадали подростки

О том, что 14 июня на трассе недалеко от Березников питбайк столкнулся с «Газелью», в канале «Березники 59» в MAX сообщили очевидцы. На кадрах, опубликованных подписчиками канала, — лежащий на спине на правой полосе дороги молодой человек. Над ним склонились медики. Вблизи виден упавший на асфальт питбайк. Рядом — машина скорой помощи и практически съехавшая на обочину дороги «Газель».