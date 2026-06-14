В Херсонской и Запорожской областях нашли схроны с огнемётом и 205 гранатами

Ранее сообщалось, что украинские военные нанесли удар по больнице в селе Горностаевка Херсонской области: повреждены склад и две машины скорой помощи, сообщил губернатор Владимир Сальдо. Также повреждены жилые дома в Любимовке, Новой Маячке, Новониколаевке, здание сельсовета в Гладковке и пустующий детсад в Голой Пристани. Кроме того, обстреляны Великая Лепетиха, Дмитровка, Каирка, Каховка, Молочное, Новотроицкое, Раденск, Раздольное и Таврийск.