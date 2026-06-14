Бобры- «инженеры» решили проблему затоплений в метро Лондона

Годами британские инженеры устанавливали дорогостоящие сооружения на станции метро Гринфорд, но затопления повторялись. Осенью 2023 года в парк Парадайз-Филдс завезли бобров. Животные быстро сориентировались на местности и начали строить плотины, которые удерживали воду и превратили территорию в губку, впитывавшую жидкость. Именно 2024 год стал первым, когда метро не топило.