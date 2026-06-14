«Хотел узнать, каково убивать»: Зарезавший школьника в Башкирии парень замкнулся в себе после смерти отца

Тётя погибшего Эльза восстановила хронологию того дня. Ильнар просто шёл домой из магазина, когда злоумышленник начал к нему приставать, а затем нанёс множественные ранения. Раненый мальчик сумел добраться до подъезда и там рухнул без сознания. Проезжавшие мимо люди вызвали скорую, но спасти его уже не смогли.