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Пожилая женщина пострадала при опрокидывании минивэна с людьми в Тыве

Пожилая женщина пострадала при опрокидывании минивэна на автодороге «Енисей» в Тыве, сообщили в пресс-службе республиканского главка МЧС. В автомобиле, предварительно, находились семь человек.

Источник: Life.ru

«Оперативно прибывшие на место сотрудники 17-й пожарно-спасательной части по охране Улуг-Хемского района отключили аккумуляторную батарею повреждённого автомобиля для предотвращения возможного возгорания, а также оказали первую помощь пострадавшим», — говорится в сообщении.

Ранее на петербургской Кольцевой автодороге произошло массовое ДТП. Пострадали три человека — двое мужчин и девятилетняя девочка.

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