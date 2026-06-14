Пожилая женщина пострадала при опрокидывании минивэна с людьми в Тыве

«Оперативно прибывшие на место сотрудники 17-й пожарно-спасательной части по охране Улуг-Хемского района отключили аккумуляторную батарею повреждённого автомобиля для предотвращения возможного возгорания, а также оказали первую помощь пострадавшим», — говорится в сообщении.
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