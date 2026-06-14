Шесть человек стали жертвами столкновения двух вертолётов в Рио-де-Жанейро

«В воскресенье утром, в юго-западной части Рио-де-Жанейро, в результате столкновения двух вертолётов погибли шесть человек», — отметило СМИ.
В Бразилии шесть человек погибли при столкновении двух вертолётов в Рио-де-Жанейро. Видео © X/Airway.
По словам очевидцев, столкновение произошло прямо в воздухе. Личности погибших пока не установлены. Обстоятельства и возможные причины катастрофы выясняются.
Ранее сообщалось, что во Флориде вертолёт Robinson R44 разбился при вылете из аэропорта Норт-Перри в Пемброк-Пайнс. При попытке взлёта он упал, перевернулся и задел стоявший рядом самолёт. Все четверо (пилот и пассажиры) пострадали, но выбрались до прибытия спасателей.
Всё о ЧП, катастрофах и работе экстренных служб — читайте в разделе «Происшествия» на Life.ru.