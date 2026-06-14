Шесть человек стали жертвами столкновения двух вертолётов в Рио-де-Жанейро

Ранее сообщалось, что во Флориде вертолёт Robinson R44 разбился при вылете из аэропорта Норт-Перри в Пемброк-Пайнс. При попытке взлёта он упал, перевернулся и задел стоявший рядом самолёт. Все четверо (пилот и пассажиры) пострадали, но выбрались до прибытия спасателей.