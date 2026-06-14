В Самаре вспыхнул пожар в пятиэтажке

САРАТОВ, 14 июн — РИА Новости. Квартира в пятиэтажном доме загорелась в Советском районе Самары, огонь перекинулся с магазина на первом этаже на квартиры, пострадавших предварительно нет, сообщает региональное ГУМЧС.
По данным пресс-службы главка, сообщение о пожаре поступило в 19.31 мск воскресенья. Возгорание произошло в пятиэтажном доме № 20 по улице 22-го Партсъезда.
«По прибытию к месту вызова установлено, что в магазине произошло возгорание с переходом на второй этаж многоквартирного дома. Предварительно погибших и пострадавших нет. Для тушения пожара привлечены 68 специалистов и 19 единиц техники», — говорится в сообщении ГУМЧС в канале на платформе «Макс».
Судя по кадрам на видео ведомства с места ЧП, возгорание произошло в магазине «Магнит».