В аэропорту Краснодара введены временные ограничения

Ранее стало известно, что во Флориде при вылете из аэропорта Норт-Перри в городе Пемброк-Пайнс разбился вертолёт Robinson R44. Пострадали четыре человека. Как сообщило Федеральное управление гражданской авиации США, при попытке взлёта машина упала на землю, перевернулась и задела стоявший рядом самолёт, воздушное судно получило повреждения средней степени тяжести.