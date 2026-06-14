Землетрясение вытолкнуло дно океана: кораллы гибнут

Мощное землетрясение магнитудой 7,8, обрушившееся на Филиппины в начале недели, привело не только к многочисленным жертвам, но и к масштабной трансформации береговой линии острова Минданао. Как сообщает РИА «Новости» со ссылкой на местные власти, стихия подняла морское дно на два метра.