«Ни воды, ни туалета»: В Одессе мобилизованные оказались в тюремных условиях

«Ни воды ничего не дают, в туалет не пускают. Ни воздуха, ничего нет, за решёткой сидим. Сидят ребята, непонятно чего ждут. Все болеют, у всех с документами проблемы. Сидят уже по шесть дней некоторые», — говорит автор ролика.