112: Пожар и взрыв произошли в жилом доме в Самаре

В Самаре произошел пожар в жилом доме. Возгорание, по предварительным данным, началось в расположенном на первом этаже супермаркете, после чего огонь быстро распространился выше. Об этом сообщает «112».
Пламя перекинулось на второй этаж, после чего был слышен взрыв. По предварительной информации, причиной мог стать бытовой газ. Площадь пожара оценивается примерно в 200 квадратных метров.
Часть жильцов смогла самостоятельно покинуть здание, остальных эвакуируют сотрудники экстренных служб. Официальной информации о погибших не поступало.
Из горящего дома спасли ребенка. Сотрудник МЧС вынес девочку на руках, ей около шести-восьми лет. По данным экстренных служб, несколько человек могли надышаться угарным газом, им оказывают медицинскую помощь. Пожарные подразделения продолжают работу на месте происшествия, передает Telegram-канал.
Ранее в подмосковных Мытищах произошел пожар в строящемся здании школы. Возгорание локализовали на площади 200 квадратных метров.