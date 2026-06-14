Краснокнижный хищник: редкую акулу выбросило на остров

Впервые этот вид был официально зарегистрирован в водах Великобритании и Ирландии только в 2023 году, когда сразу три особи были обнаружены в проливе Ла-Манш и Кельтском море. Британская организация по спасению морских млекопитающих British Divers Marine Life Rescue тогда же отметила, что появление акул может быть связано с аномально теплой температурой воды, способствующей смещению ареала обитания вида на север.