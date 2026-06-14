Краснокнижный хищник: редкую акулу выбросило на остров

На острове Джерси в проливе Ла-Манш впервые за историю наблюдений обнаружили крупную острозубую песчаную акулу. Как сообщает «Би-би-си», хищник весил 597 килограммов при длине 4,3 метра.
В момент обнаружения акула еще подавала признаки жизни. Очевидцам не удалось ее реанимировать. Прилив унес тушу обратно в море, однако на следующий день волны снова выбросили ее на берег.
Специалисты провели вскрытие, которое не позволило установить причину смерти. На теле хищницы не нашли следов рыболовных снастей или других травм, которые могли бы указывать на вмешательство человека.
Этот случай стал первым документальным подтверждением появления острозубых песчаных акул в акватории Джерси. Ученые связывают миграцию редкого вида с повышением температуры морской воды.
Острозубая песчаная акула (Odontaspis ferox) — глубоководный вид, отличающийся длинными узкими зубами с острыми кончиками. Хищник обитает в теплых и умеренных водах всех океанов, но считается уязвимым из-за крайне медленного размножения.
Впервые этот вид был официально зарегистрирован в водах Великобритании и Ирландии только в 2023 году, когда сразу три особи были обнаружены в проливе Ла-Манш и Кельтском море. Британская организация по спасению морских млекопитающих British Divers Marine Life Rescue тогда же отметила, что появление акул может быть связано с аномально теплой температурой воды, способствующей смещению ареала обитания вида на север.
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