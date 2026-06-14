На пляже в Турции найден боевой морской дрон, район эвакуировали

Ранее греческие рыбаки обнаружили у острова Лефкада морской дрон-камикадзе «Козак Мамай», который, как подтвердил министр, оказался украинским. Обезвреживать аппарат пришлось спецназу, позже Киев принёс Афинам официальные извинения. Однако этого может оказаться недостаточно: греческая сторона возбудила уголовное дело.