Взрыв над Рио: певец Оливер Три погиб в авиакатастрофе

Три находился в Бразилии с гастрольным туром. Несколько дней назад он выступил в Сан-Паулу, а в июле планировал продолжить выступления в Европе. По предварительным данным, причиной катастрофы стало столкновение двух воздушных судов в воздухе. Машины рухнули на автостоянку на авеню дас Америкас.