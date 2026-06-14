Взрыв над Рио: певец Оливер Три погиб в авиакатастрофе

Американский певец Оливер Три стал одним из шести человек, погибших в результате столкновения двух вертолетов в районе Рекрейо-дос-Бандейрантес на юго-западе Рио-де-Жанейро. Информацию о трагедии подтвердила гражданская полиция города со ссылкой на CNN Brasil.
Три находился в Бразилии с гастрольным туром. Несколько дней назад он выступил в Сан-Паулу, а в июле планировал продолжить выступления в Европе. По предварительным данным, причиной катастрофы стало столкновение двух воздушных судов в воздухе. Машины рухнули на автостоянку на авеню дас Америкас.
Среди жертв, помимо музыканта, — аргентинский видеоблогер Гаспар Прим, известный как Gaspi, кинорежиссер Лукас Виньяле, а также пилоты Александр Соуза и Шарль Марсийак. Марсийак, управлявший одним из вертолетов в одиночку, характеризовался знакомыми как опытный специалист.
Крушение привело к масштабному пожару: обломки и топливо подожгли находившиеся на парковке автомобили. По данным бразильских пожарных, пламя уничтожило около 20 машин, большинство из которых были электромобилями. Высокое напряжение и литий-ионные батареи спровоцировали серию мощных вторичных взрывов, значительно затруднивших тушение и уничтоживших технику.
На место происшествия прибыли следователи Центра расследования и предотвращения авиационных происшествий (CENIPA) при ВВС Бразилии. Для выяснения обстоятельств столкновения проводится экспертиза, изучаются обломки и маршруты полетов.
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